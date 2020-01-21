Kargo kamyonu ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

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Kırıkkale'de kargo kamyonunun akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleKayseri karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 38 AAE 081 plakalı kargo kamyonu, seyir halindeyken akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü kamyonda sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince araçtan çıkartılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KIRIKKALE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:29

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