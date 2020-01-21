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Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vurulan iğne sonrasında görme kaybı yaşadığı iddia edilen hasta sayısının 36'ya yükseldiğini söyledi.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde bir süredir tedavi gören yaklaşık 36 hasta, iddiaya göre yapılan iğne sonrasında görme yeteneğini kaybetti. 36 hasta, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bazı hastaların iki kez ameliyat olduğu öğrenilirken, bir kısmının da tedavilerinin 15 gün süreceği ileri sürüldü.
CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Gazi Üniversitesi Hastanesinde tedavilerine devam edilen hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileyen ve konuyu Mecliste de dile getireceğini aktaran Önal, ihmale sebep olan varsa hukuki zeminde konunun takipçisi olacağını aktardı. Önal, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma önergesi sunduğunu da kaydetti.

"36 vatandaşımızın görme duyularını kaybettiği iddia edilmiştir"
Önal'ın TBMM'ye sunduğu önerge şöyle:
"Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde 36 vatandaşımızın 'altuzan' adı verilen ilaç ile enjekte tedavi yapıldığı, yapılan tedavi sonucu vatandaşlarımızın görme duyularını kaybettiği iddia edilmiştir. Bu konu hakkında birçok vatandaşımız tarafımıza ulaşmış, konu Kırıkkale basınımızda da yer almıştır. Böyle büyük bir hatanın ardından doktorlar tarafından hastalara ve hasta yakınlarına verilen bilgide, 'Sağlık problemi yaşayan hastalara en üst seviyede tedavi uygulanacağı, enfeksiyonla ilgili olarak da hastalarımız tekrar görecek veya düzelecek demiyoruz, böyle bir iddiamız yok' denildiği söylenmiştir. Bunun üzerine birçok hastamız Ankara'da değişik hastanelere sevk edilerek, tedavilerine burada devam edilmeye başlanılmıştır. Sağlık sorunları ile hastanelere başvuran vatandaşlarımız mağduriyetlerini tarafımıza iletmişlerdir. Sağlık Bakanlığınca sorunun ilaca bağlı bir problemden mi yoksa personelden kaynaklı bir hata mı olduğu hakkında bir an önce araştırma yapması ve daha fazla hastanın zarar görmesine engel olunması gerekmektedir. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde yaşanan ve birçok vatandaşımızın mağduriyetine sebep olan bu konunun araştırılması ve sorumlularının tespiti için Anayasa’nın 98., TBMM İç Tüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederim."

KIRIKKALE

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:20
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