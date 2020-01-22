Kırıkkale'de su kuşu sayımı yapıldı

Kırıkkale'de periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kapulukaya barajı ve Köprüköy mevkilerinde belirlenen 5 sayım noktasında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı. 2020 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

KIRIKKALE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.