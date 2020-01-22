Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, taksicilerle nakliyecilerin sorunlarını dinledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kırıkkale’de ticari taksi sürücüleri ve nakliyecilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Kırıkkale’de katıldığı çeşitli programlar sırasında Zafer Caddesi üzerindeki ticari taksi sürücüleri ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sorunları dinledi. Sürücüler, Ankara’daki havalimanında görevlilerle sorun yaşadıklarını belirterek Kırıkkale’ye yolcu götürmek için zorluk çektiklerini söyledi. Sürücülerle sohbet edip çay içen Turhan, şikayet ve talepleri dikkatle dinledi.



Turhan, Yahşihan ilçesindeki bir dinlenme tesisinde nakliyecilerle bir araya geldi. Otobüs ve kamyonlardaki dijital takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimi zorunlu olmasından dolayı şikayetlerini dile getiren nakliyeciler, sorunların giderilmesini istedi. Turhan ise burada talepleri tek tek not ederek dikkate alacaklarını dile getirdi. Dinlenme tesisinde yemek yiyen vatandaşlarla da bir araya gelen Turhan, bir süre sohbet etti.



Görüşmede, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de hazır bulundu.

KIRIKKALE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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