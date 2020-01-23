Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından 'iğne kör etti' iddialarına ilişkin soruşturma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından 'iğne kör etti' iddialarına ilişkin soruşturma

İHA

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "iğne kör etti" iddialarına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "iğne kör etti" iddialarına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde bir süredir tedavi gören hastaların yapılan iğne sonrasında görme yetisini kaybetmesine ilişkin haberlerin suç ihbarı niteliğinde değerlendiren Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve ilgili hukuk birimlerine talimat verdiğini açıkladı. Açıklamada, "Bazı medya organlarında 'Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi alternatif ilaç kör etti' şeklindeki haber içeriği ile ilgili olarak, henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza mağdur olarak başvuruda bulunmamasına rağmen, haber içeriğinin suç ihbarı niteliğinde olduğu değerlendirerek, olay duyulur duyulmaz ilgililer hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İğneden zarar gördüğü iddia edilen hastaların kimliklerinin tespit edilmesi, müşteki sıfatıyla ifadelerinin ve adli raporlarının aldırılması için ilgili hukuk birimine talimat verildiği aktarıldı.

KIRIKKALE

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP’li vekilden ‘iğne kör etti’ iddialarına ilişkin açıklama: “İhmal varsa konuyu yargıya taşırız” MHP Milletvekili Halil Öztürk; "Konunun açıklığa kavuşturulması konusunda üzerime düşeni yapacağım" "Bu sayı 36 ise vahim bir tablodur" "Bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyeceğim"
YEREL HABERLER MHP’li vekilden ‘iğne kör etti’ iddialarına ilişkin ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan Kırıkkalelilere hızlı tren müjdesi
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan ...
Bakan Turhan: Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Turhan: Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, taksicilerle nakliyecilerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, taksicilerle ...
Bakan Turhan: Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız
YEREL HABERLER Bakan Turhan: Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek ...
Ankara-Sivas YHT yaz başında tamamlanıyor Bakan müjdeyi verdi, iki şehir arası 2 saate düşüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “Yaz başında Sivas’a kadar Ankara’yı hızlı tren ile bağlayacağız” “Kanal İstanbul bu ülkenin kaderini değiştirecek bir deniz yolu projesidir”
YEREL HABERLER Ankara-Sivas YHT yaz başında tamamlanıyor Bakan ...
Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks ...
Kırıkkale'de su kuşu sayımı yapıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de su kuşu sayımı yapıldı
Kör olan hastalar isyan etti Hastaların Ankara'daki tedavileri sürüyor "Kontrolden sonra gözlerimde ağrı başladı" "Hastanedeyim, ameliyat oldum yine görmüyor"
YEREL HABERLER Kör olan hastalar isyan etti Hastaların Ankara'daki ...
Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında ...
Kargo kamyonu ile tanker çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kargo kamyonu ile tanker çarpıştı: 1 yaralı
100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak Kırıkkale Valiliği fabrika tahsis edip, kirasını karşılayacak
YEREL HABERLER 100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere ...
Alternatif ilaç kör etti Hastalar görme kabiliyetlerini kaybedince, Ankara'daki tıp fakültelerine sevk edildi Babasını Ankara’ya ameliyata götüren Ufuk Han Çimen: “İğne yapılan sağlam gözünü de kaybetti”
YEREL HABERLER Alternatif ilaç kör etti Hastalar görme ...
'Sosyal medyadan sosyal meydana' projesi
YEREL HABERLER 'Sosyal medyadan sosyal meydana' projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X