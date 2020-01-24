İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, hastanelerde incelemelerde bulundu

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kent genelindeki hastanelerde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Aşağımahmutlar Aile Sağlığı Merkezi, Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’nin tadilatı devam eden bölümlerinde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, burada ilgili görevlilerden bilgiler aldı. İlk olarak Aşağımahmutlar Aile Sağlığı Merkezi binasının fiziki durumunu inceleyen Ağırtaş, istek ve talepleri değerlendirdi. Buradaki ziyaretin ardından Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören hastalar ile bir süre sohbet edip yetkililerden bilgi aldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine geçen Dr. Ağırtaş, burada acil servis yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler ve hastane eczanesini inceledi. Konu hakkında Başhekim Uzm. Dr. Erkan Tolga Demirel’den bilgi alırken zemin tadilat çalışmalarını da yerinde inceledi. Ağırtaş, çalışmalar tamamlandığında vatandaşların hizmetine açılacağını, kısım kısım faaliyete geçeceğini ve sağlık hizmetinde aksama olmayacağını aktardı.

KIRIKKALE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.