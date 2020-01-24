Kırıkkale'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kırıkkale'de kış mevsimi dolayısıyla yabani hayvanlar ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Soğuk havaların kendini iyice hissettirmesi, en çok doğada bulunan hayvanları etkiliyor. Bu kapsamda Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde zorlu geçen kış şartlarında doğada yaşayan hayvanların yaşamını devam ettirebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Denek Dağındaki genel avlağı ile birlikte Yahşihan ilçesindeki yüksek kesimlerde 480 kilogram dane yem ve 400 kilogram sapsaman bırakıldı.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü tarafından doğanın farklı noktalarında yapılacak besleme faaliyetlerinin kış boyunca devam edeceği bildirildi.

KIRIKKALE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:27

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