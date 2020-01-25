Keskin'de 'Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı' yapıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Keskin ilçesinde "Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı" kurum müdürleri ve muhtarların katılımıyla Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Keskin Devlet Hastanesi Başhekimi Salih Süha Çetin ve sağlık personeli bağımlılıkla mücadelede izlenmesi gereken yollar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaparak katılımcılara bilgilendirmeler yaptı.

KIRIKKALE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:27

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