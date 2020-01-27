Tekeri kopan otomobil ters devrildi: 2 yaralı Yüklediği erzakların ağırlığı otomobilin lastiğini koparttı

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Kırıkkale'de içi tamamen erzak yüklü otomobil sol arka tekerinin kopması nedeniyle takla atıp ters devrildi. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleÇorum kara yolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 06 AP 75 plakalı otomobilin sol arka tekerinin kopması sonucu takla atıp ters devrildi. Otomobilin içindeki erzaklar yola savruldu. Sürücü A.A. ile yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de otomobilin yanma veya patlamasına karşın önlemler aldı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Trafik polisleri kara yolunu bir süre araç trafiğine kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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