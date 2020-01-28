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Deprem uzmanı Görür'ün 'Ankara' tahmini Kırıkkalelileri endişelendirdi Deprem uzmanı Naci Görür'den ...

İHA

Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Prof. Dr. Naci Görür'ün Ankaralılar için "kimse endişe etmesin" açıklaması Kırıkkaleli vatandaşları kaygılandırdı.

Deprem uzmanı Görür'ün 'Ankara' tahmini Kırıkkalelileri endişelendirdi Deprem uzmanı Naci Görür'den Ankara ile ilgili deprem tahmini

Üç ay önce Elazığ’ı depreme karşı uyaran Prof. Dr. Naci Görür’ün Ankaralılar için “kimse endişe etmesin” açıklaması Kırıkkaleli vatandaşları kaygılandırdı.
Geçen Ekim ayında bir televizyon kanalında Elazığ ve çevresini depreme karşı uyaran Prof. Dr. Naci Görür, bu sefer Ankara için tahminde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, başkenti ciddi şekilde tehdit eden bir fay sisteminin olmadığını bildirdi. Görür, "Arkadaşlar, bizzat Ankara’yı ciddi şekilde tehdit eden bir fay sistemi yok. Bu kent ancak kuzeydeki Kuzey Anadolu fayındaki depremleri veya doğusundaki Kırıkkale’de olabilecek depremleri sadece hisseder. Kimse endişe etmesin" paylaşımında bulundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Ankara'nın doğusunda bu konuda devam eden çalışmanın olup olmadığını sorarken bazıları da olası bir depremin şiddetinin kaç olarak tahmin edildiğini sordu.

KIRIKKALE

28 Ocak 2020 Salı

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