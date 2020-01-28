Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, AnkaraKırıkkale kara yolunun Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücü ismi belirlenemeyen 40 BE 762 plakalı ticari araç yağmur sonrası kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.