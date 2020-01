Vali Sezer: "Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız" Kırıkkale Valisinden şehit evi ziyareti

Kuzey Irak şehidi Emre Güngör’ün Kırıkkale'deki ailesini evinde ziyaret eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri ve gazi ziyaretleri kapsamında bu kez merkez Bağlarbaşı mahallesinde ikamet eden şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün ailesiyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Sezer, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerin emaneti olan aileleri ve yakınları ile kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Güngör ailesinin istek ve taleplerini dinleyen Vali Sezer, devlet kapısının her daim kendilerine açık olduğunu söyledi. Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk de hazır bulundu.

1992 doğumlu Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesine, Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucu, 9 Ekim 2018 tarihinde şehit düşmüştü.

KIRIKKALE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:07

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.