Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, KırıkkaleAnkara kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 66 DE 621 plakalı otomobil ile E.M.'nin kullandığı 66 DE 621 plakalı yolcu minibüsü ile C.D. (29) idaresindeki 66 HA 222 plakalı otomobil çarpıştı. Aynı yönde seyreden iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Öte yandan aynı güzergahın 15. kilometresinde meydana gelen bir diğer kazada ise H.E.'nin idaresindeki 40 AE 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Her 2 kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

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