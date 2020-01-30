30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu, yakalandı

Ülke genelinde 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesin hapis cezası bulunan şahıs Kırıkkale'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde mahkemelerce hakkında 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince tespit edildi. Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesinde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.
KIRIKKALE
30 Ocak 2020 Perşembe
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