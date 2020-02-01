Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Kars ve Erzincan'da mahsur kalan hastalar için ekipler seferber oldu

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç.A. idaresindeki 06 AKC 91 plakalı otomobil ile E.Z. idaresindeki 71 EV 905 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden Ö.Ç.A, E.Z. ve yolcu olarak bulunan B.G. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.