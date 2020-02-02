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1744 rakımlı Dinek Dağı'nda at binme ve kar keyfi

İHA

Kırıkkale il merkezine kar yağmayınca vatandaşlar kartopu oynamak ve ata binmek için 18 kilometre uzaklıktaki 1744 rakımlı Dinek Dağı'na gidiyor.

1744 rakımlı Dinek Dağı'nda at binme ve kar keyfi

Kırıkkale il merkezine kar yağmayınca vatandaşlar kartopu oynamak ve ata binmek için 18 kilometre uzaklıktaki 1744 rakımlı Dinek Dağı'na gidiyor.
Şubat ayına gelinmesine rağmen Kırıkkale kent merkezine hala kar yağmaması nedeniyle vatandaşlar çocuklarıyla 18 kilometre uzaklıktaki 1744 rakımlı Dinek Dağı'na gidiyor. Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen atlı safariye katılan vatandaşlar, hafta sonlarında hem ata biniyor hem de karın keyfini yaşıyor. Bazıları ise manzaraya karşı 7 metrelik salıncakta sallanıyor.
Çocukların kara hasret kaldıklarını ifade eden Şenol Başar, “Hafta sonunu çocuklarla beraber Dinek Dağı'nda valiliğimizin açmış olduğu at çiftliğini gezelim görelim diye ziyaret ettik. Çocuklar kara hasretti, kartopu oynadık, ata bindik. Buradaki olanaklardan faydalanmaya çalıştık. Güzeldi bizim için. Çocuklar da özlemiş kar görmediler. Bu sayede karı da görmüş oldu. Çocuklar hem stres atmış oldular hem de okula hazırlık oldu. Streslerini attılar. Dinek Dağı'nı tavsiye ediyorum. Çocuklar için stres atmaları, psikolojik olarak rehabilitasyon önemli bir aktivite” dedi.
Şehir merkezinde karın olmadığını belirten minik Oğuz Kaan Gündüz de kartopu oynamak için Dinek Dağı'na geldiklerini söyledi.
Atlı safaride görevli personel İsmail Tabakoğlu, “Ben buraya ilk başladığımda sis manzarası vardı. Sisten sanki burada deniz oluşturulmuş gibiydi. Burayı gördüm, kendim aşık oldum. Her gelen bayılıyor buraya. Ben bu kadar ziyaretçi topluluğu beklemiyordum. Şu anda millet akın akın geliyor. Çok şaşırdım” diye konuştu.

KIRIKKALE

30 Ocak 2020 Perşembe

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