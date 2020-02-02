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CHP Grup Başkanvekili Özel: "Seçimler erkene alınırsa dünden razıyız"

İHA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir sonraki genel seçimlere işaret ederek, "29 Ekim 2023'de cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimler yapılmış olacak. Zamanında yapılırsa Haziran 2023. Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Seçimler erkene alınırsa dünden razıyız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir sonraki genel seçimlere işaret ederek, "29 Ekim 2023’de cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimler yapılmış olacak. Zamanında yapılırsa Haziran 2023. Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kırıkkale'de partisinin İl Başkanlığı Olağan Kongresine katıldı. Kongrede partililere seslenen Özel, "İl Başkanlığı adayı olan ve göreve gelecek olan ekibiyle birlikte il başkanlığı ve yönetimini oluşturacak olan arkadaşımızın sırtına yükleyeceksiniz" dedi. Özel, konuşmanda şunları kaydetti:
"Bu görevi 100 yıldır birileri yapıyor. Bu seferki başka bir görev. 19 Mayıs 2019 günü hep birlikte Samsun’daydık. Atatürk’ün dünyaya ibret antiemperyalist mücadelesinin ilk adımını attığı o yerde o belediyenin adı İlkadım Belediyesi şimdi. O adım Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. O adım mazlum milletlere örnek oldu. O adım hem Türkiye’yi kurtardı hem ardından başlayacak kurtuluş mücadelesinde ilk adım oldu. Oradaydık 100. yılında, gırtlağımız düğümlendi. Tüylerimiz diken dikendi. 45 Eylül Sivas’taydık. Sivas Kongresi'nin yapıldığı salonda Atatürk’ün milli mücadeleyi örgütlemek için yaptığı kongrelerin en önemlisinde bir 100. yılı da orada andık. 23 Nisan 2020’ye hazırlanıyoruz. Partimiz onu çok görkemli, çok coşkulu, anlamına çok uygun şekilde kutlayacak. Hep birlikte kutlayacağız 81 ilde ve Ankara’da."

"Seçim erkene alınırsa dünden razıyız"
Erken seçime dünden razı olduklarını ifade eden Özel, "Biz bir daha il kongresi yapmadan çok kuvvetli bir ihtimalle Cumhuriyet’in 100. yılında 29 Ekim 2023’de cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimler yapılmış olacak. Zamanında yapılırsa Haziran 2023, erkene alınırsa dünden razıyız. Bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin 16 Nisan’da aldığı yarayı ortadan kaldıracak. Hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak. Atatürk’ün vasiyetine uygun bir şekilde muhasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak millet meclisini de o seçimler oluşturacak. O seçimlere bugün belirleyeceğiniz ekiple gireceksiniz" şeklinde konuştu.
Kongreye CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık ve partililer katıldı.

KIRIKKALE

30 Ocak 2020 Perşembe

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