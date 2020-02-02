CHP'li Özel: Erken seçime dünden razıyız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlerin zamanında yapılması halinde 2023 Haziran'da olacağını söyleyerek, "Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Özel, CHP'nin her kongresinin demokratik, barış içerisinde ve kardeşçe geçtiğini, Türkiye'ye umut veren kongreler olduğunu bildirdi. Çok kuvvetli ihtimalle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 29 Ekim 2023'te Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimlerin yapılmış olacağını ifade eden Özel, seçimlerin zamanında yapılması halinde 2023 Haziran'da olacağını belirtti. Özel, "Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan'da aldığı yarayı ortadan kaldıracak, hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde muasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak, Millet Meclisi´ni de o seçimler oluşturacak. O seçimlere bugün belirleyeceğiniz ekiple gireceksiniz" diye konuştu.



KIRIKKALE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

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