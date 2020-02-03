Hacılar Beldesinde çiftçi toplantısı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması, çitçilerin gelir düzeyinin arttırılması, modern üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilebilir alanların belirlenmesi amaçlarıyla yürütülen köy toplantılarına 2020 yılında da devam ediliyor.

Kırıkkale'nin tarımsal potansiyelinin doğru analizi ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için sürekli iletişim içerisinde olmak ana fikri etrafında şekillendirilen köy toplantılarının 2020 yılındaki ilki Hacılar Beldesinde gerçekleştirildi. Toplantı, çiftçilerin katılımını kolaylaştırmak için mesai saatleri sonrasında, Hacılar Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapıldı. İl Müdürü Sırrı Yılmaz'ın yanı sıra şube müdürleri ve teknik personellerin hazır bulunduğu toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ve Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk de katıldı.

"İlimizin potansiyelinin farkındayız,"

Toplantıda çiftçilere seslenen İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "Bu toplantılar ile amacımız sizlerle en etkili iletişimi sağlamak ve bu sayede ilimiz tarımını el birliği ile geliştirmek. Her zaman vurguladığımız gibi tarım çok yönlü bir iştir ve bu sektörün her noktasındaki çiftçi, üretici, üretici örgütü, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumları birer paydaştır. Bugün burada sizlerin sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Bizim yapmış olduğumuz sorun analizleri ve çözüm adına planlamış olduğumuz projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Müdürlüğümüzün yürüttüğü hizmetleri ve sizlerin beklentilerini değerlendireceğiz. İlimizin potansiyelinin farkındayız, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, çiftçimizin, üreticimizin kazancını arttırmak için çalışıyoruz ve bu amaçla bugün buradayız" şeklinde konuştu.

Konuşmasında toplantıların geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda devam edeceğini de vurgulayan Yılmaz, bu çalışma şekli ile sürekli diyalog halinde olarak geçen yıllarda elde edilen başarının katlanarak artırılacağına olan inancını da dile getirdi. Toplantıda ayrıca, tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması gibi görevlerinin olduğunu hatırlatan Yılmaz, bütün bu üretim zincirinde beraber ve diyalog içerisinde olunması gerektiğini de belirtti.

Toplantı, çiftçilerden gelen soruların yanıtlanması ve İl Müdürlüğü faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirme ile son buldu.

KIRIKKALE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

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