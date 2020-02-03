Hacılar Beldesinde çiftçi toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hacılar Beldesinde çiftçi toplantısı

İHA

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması, çitçilerin gelir düzeyinin arttırılması, modern üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilebilir alanların belirlenmesi amaçlarıyla yürütülen köy toplantılarına 2020 yılında da devam ediliyor.

Hacılar Beldesinde çiftçi toplantısı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması, çitçilerin gelir düzeyinin arttırılması, modern üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilebilir alanların belirlenmesi amaçlarıyla yürütülen köy toplantılarına 2020 yılında da devam ediliyor.
Kırıkkale'nin tarımsal potansiyelinin doğru analizi ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için sürekli iletişim içerisinde olmak ana fikri etrafında şekillendirilen köy toplantılarının 2020 yılındaki ilki Hacılar Beldesinde gerçekleştirildi. Toplantı, çiftçilerin katılımını kolaylaştırmak için mesai saatleri sonrasında, Hacılar Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapıldı. İl Müdürü Sırrı Yılmaz'ın yanı sıra şube müdürleri ve teknik personellerin hazır bulunduğu toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ve Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk de katıldı.
"İlimizin potansiyelinin farkındayız,"
Toplantıda çiftçilere seslenen İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "Bu toplantılar ile amacımız sizlerle en etkili iletişimi sağlamak ve bu sayede ilimiz tarımını el birliği ile geliştirmek. Her zaman vurguladığımız gibi tarım çok yönlü bir iştir ve bu sektörün her noktasındaki çiftçi, üretici, üretici örgütü, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumları birer paydaştır. Bugün burada sizlerin sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Bizim yapmış olduğumuz sorun analizleri ve çözüm adına planlamış olduğumuz projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Müdürlüğümüzün yürüttüğü hizmetleri ve sizlerin beklentilerini değerlendireceğiz. İlimizin potansiyelinin farkındayız, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, çiftçimizin, üreticimizin kazancını arttırmak için çalışıyoruz ve bu amaçla bugün buradayız" şeklinde konuştu.
Konuşmasında toplantıların geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda devam edeceğini de vurgulayan Yılmaz, bu çalışma şekli ile sürekli diyalog halinde olarak geçen yıllarda elde edilen başarının katlanarak artırılacağına olan inancını da dile getirdi. Toplantıda ayrıca, tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması gibi görevlerinin olduğunu hatırlatan Yılmaz, bütün bu üretim zincirinde beraber ve diyalog içerisinde olunması gerektiğini de belirtti.
Toplantı, çiftçilerden gelen soruların yanıtlanması ve İl Müdürlüğü faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirme ile son buldu.

KIRIKKALE

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li Özel: Erken seçime dünden razıyız
YEREL HABERLER CHP'li Özel: Erken seçime dünden razıyız
CHP Grup Başkanvekili Özel: "Seçimler erkene alınırsa dünden razıyız"
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel: "Seçimler erkene alınırsa ...
Takla atan otomobildeki bebek ve annesi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki bebek ve annesi yaralandı
1744 rakımlı Dinek Dağı'nda at binme ve kar keyfi
YEREL HABERLER 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda at binme ve kar keyfi
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
Kırıkkale'den Elazığ'a gıda yardımı Kırıkkale, Elazığ için el ele verdi
YEREL HABERLER Kırıkkale'den Elazığ'a gıda yardımı Kırıkkale, Elazığ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X