Büfeden sigara ve para çalan şahıs tutuklandı

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir büfeden para ve sigara çaldığı öne sürülen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde Abdurrahman Tokay'a ait büfeden sigara ve para çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki kameraları izleyen ekipler, gece saatlerinde hırsızlık yapan şahsın Ö.T. olduğunu belirledi. Ekipler, büfeden 364 paket sigara ve 400 lira çalan şüpheli 21 yaşındaki Ö.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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