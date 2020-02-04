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Grip virüsü yüzünden felç kalan 5 yaşındaki Esin, yürümek için yardım bekliyor 35 bin lira ...

İHA

Kırıkkale'de bir yıl önce gribin bir çeşidi olan 'Enterovirüs D68' virüsü yüzünden felç kalan 5 yaşındaki Esin Elaldı, yürüyebileceği günü dört gözle bekliyor. Minik Esin'in ailesi çocuklarının yürüyüp ayağa kalkabilmesi için sadece İngiltere'de satılan 35 bin lira değerindeki "hardwalker" adı verilen özel yürütecin alınması için yardım bekliyor.

Grip virüsü yüzünden felç kalan 5 yaşındaki Esin, yürümek için yardım bekliyor 35 bin lira değerindeki “hard-walker” özel yürüteç sadece İngiltere’de satılıyor Yetişkinlerde görülen grip virüsü 5 yaşındaki miniği felç etti

Kırıkkale’de bir yıl önce gribin bir çeşidi olan ’Enterovirüs D68’ virüsü yüzünden felç kalan 5 yaşındaki Esin Elaldı, yürüyebileceği günü dört gözle bekliyor. Minik Esin'in ailesi çocuklarının yürüyüp ayağa kalkabilmesi için sadece İngiltere’de satılan 35 bin lira değerindeki “hardwalker” adı verilen özel yürütecin alınması için yardım bekliyor.
Kırıkkale’de yaşayan Behiye ve Ömer Elaldı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Esin Elaldı, yaklaşık bir yıl önce yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye götürüldü. Hastalıktan sonra aninden yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Minik Esin'in Ankara'daki tedavisinde çoğunlukla yetişkinlerde görülen 'Enterovirüs D68' virüsü saptanırken bu yüzden felç kaldı. Çaresiz anne Elaldı, maddi imkansızlıklar yüzünden alamadığı ve sadece İngiltere’de satılan 35 bin lira değerindeki “hardwalker” adı verilen özel yürüteç sayesinde küçük kızının ayağa kalkıp yürüyebilmesinin hayalini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek bekliyor
Acılı anne Elaldı, Çarşamba günü Kırıkkale’ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başta olmak üzere yetkililerden de destek bekliyor. Küçük kız Esin ise, “Tayyip dede seni çok seviyorum, seni görmek istiyorum” diyerek kendisine destek olunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek bekleyen anne Elaldı, “Cumhurbaşkanımızdan ben yardım istiyorum. Esin’in yürümesi için belki onunda bir payı olursa yani bu ‘hardwalker’ almamıza bize destek olursa ona minnettar oluruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. ‘hardwalker’ fiyatı 35 bin lira yani ondan destek bekliyoruz” dedi.

"Hastalığımızın adı ’Enterovirüs D68’ virüsü"
3 çocuk annesi Behiye Elaldı, 5 yaşındaki kızı Esin’in yürüyebilmesi için gereken özel yürüteci maddi imkansızlıklar yüzünden alamadığını anlattı. Elaldı, şunları kaydetti:
“Kırıkkale’de yaşıyorum. 3 çocuk annesiyim ev hanımıyım. İki tane çocuğum okuyor en küçükleri Esin bir sene önce ateşli hastalık geçirdi. Bir gün içinde akşam ateşlendi hastaneye götürdük. Daha sonra hastanede ateşini düşürüp eve gönderdiler. Eve geldiğimizde akşam yattı sabah kalktığında sağ kolunu ve boynunu tutamadı. Daha sonra bizi buradan Ankara’ya sevk ettiler. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir gün içerisinde çocuk yoğun bakıma alındı. Solunum sıkıntısı çekti ve 8 saat içerisinde hastalık bütün vücuda yayıldı. Hastalığımızın adı ’Enterovirüs D68’ virüsü. 52 gün filan yaklaşık yoğun bakımda kaldık.”

"Ameliyat olması gerekiyor"
Süreci anlatan anne Elaldı, “Bir hafta boyunca yoğun bakımda yattı. Solunum sıkıntısı vardı. 52 gün sonra servise çıktık bir hafta boyunca. Daha sonra 1 hafta sonunda eve çıktık. Ama solunum sıkıntımız hala devam ediyordu. Bir ay makineye bağlı yaşadık. Onun dışında Skolyoz’umuz çıktı. Doktorlar şu an ameliyatı ertelediler anestezi verilemeyeceği için onun için tedavisini yaptırıyoruz gidip geliyoruz. Skolyozu var skolyoz için ameliyat olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Kızımın 'hardwalker' yürüteci ile yürüyebileceğine inanıyorum"
Anne Behiye Elaldı, “İstanbul’da tek bir yerdeymiş bildiğim kadarıyla bir şirkette ölçüleri alınıyormuş çocuğun. Daha sonra bu ölçüleri yurt dışına gönderip yurt dışında İngiltere’de yapılıyormuş. Yaklaşık 35 bin lira tutuyormuş ama bizim buna maddi gücümüz yetmediği için biz bu ‘hardwalker’ alamıyoruz. Eşim taksi şoförlüğü yapıyor. Yani belli bir miktarı var. Daha doğrusu belli bir maaş girmiyor. Bizim evimizde iki tane daha çocuğum var. Benim ikisi okuyor ve Esin’in ihtiyaçlarına çok fazla yetişemiyoruz biz sürekli. Yani mesela bir ayın içerisinde yaklaşık bir 15 gün boyunca biz sürekli hastaneye gidip gelme ihtimalimiz oluyor. Bazen bir ay boyunca gidip geliyoruz" diye konuştu. Egzersizler sayesinde ufak adımlar attığını belirten Elaldı, ‘hardwalker’ yürüteci ile kızı Esin’in yürüyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

KIRIKKALE

04 Şubat 2020 Salı

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