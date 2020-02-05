Erdoğan: HİSAR-A Füze Sistemini Suriye sınırımıza yerleştireceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemini, çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi, mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale Yahşihan'da 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreni'nde konuştu. TSK'nın envanterinde bulunan mühimmatın çevreye zarar vermeden ayrılması ve ayıklanmasının kritik bir çalışma olduğunu belirten Erdoğan, "Bu tesis 2012 yılında yaşanan elim bir kazanın ardından faaliyetlerine ara vermişti. Tesisimizin yeniden devreye alınmasıyla önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek bu tesis 'sıfır atık' ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacak. Bu tesisin ülkemize ve ordumuza kazandırılmasına emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle ülke genelinde 'sıfır atık projesine' verdiği ehemmiyet sebebiyle de eşimin bu gayretlerinden dolayı müsaadenizle kendilerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BÜTÇEMİZ 60 MİLYAR DOLARLIK PROJE HACMİNE ULAŞTI'

Türkiye'nin şu anda Suriye'de ve Libya'da doğrudan sahada mücadele veren, ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar pek çok yerde askeri misyon görevi yürüten bir ülke olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin son 17 yılda savunma sanayinde yürüttüğü kritik çalışmalar olmasaydı, bugün bırakınız sınırlarımız dışını, kendi topraklarımızda bile terör örgütleriyle mücadele edemez hale gelebilirdik. Bu başarı tablosu çok uzun zahmetli ve fedakârlıklarla örülü bir gayretin sonucudur. Mesela 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma sanayisi bütçemiz, 5,5 milyar dolardan yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, karşımıza 75 milyar doların üzerinde bir büyüklük çıkıyor. Sektörün cirosu 2002 yılında 1 milyar dolarken bugün 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Daha önce neredeyse yok seviyesinde olan araştırma-geliştirme harcaması 1,5 milyar doları buldu. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firmayla temsil ediliyoruz" diye konuştu.

'EN GÜZEL CEVABI MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZLA VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerlilik ve milliliğin özellikle savunma sanayinde olmazsa olmaz bir şart olduğunu, son 17 yılda yaptıkları hamleler sonucunda yerlilik ve millilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktığını kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemini, çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi, mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Sistemin geliştirilmesi ve menzilinin uzatılması çalışmalarını da hızlandırıyoruz. İlk yerli ve milli havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin testleri de başarıyla gerçekleşti. Bozdoğan füzemizi inşallah en kısa sürede envantere alacağız. Bu başarı sayesinde uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettik."

'YERLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK'

Erdoğan, yüzde yüz yerli tasarım, ilk millî savaş gemisi olan Milgem´in dördüncü korvetini filoya kattıklarını, millî gemisavar füze sistemi Atmaca'yı bu gemiye entegre ederek atışını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, "Bu gemileri artık ihraç etmenin de gururunu yaşıyoruz. Ada Sınıfı Korvetlerimizin devamı niteliğindeki Milgem Projesi'nin beşinci gemisinin inşasına da başladık. Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. İnşallah çıkarma gemimizi bu yılın sonunda Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Türkiye bu hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri olacaktır. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı, inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi millî savaş uçağımızla vermiş olacağız" dedi.

'BİZE LAZIM OLAN TOPYEKÜN BİR GÜÇ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamen millî tasarım olan Gökbey helikopterinin de test uçuşları sonrası seri üretime geçeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha fazla mühimmat taşıyan, son teknoloji elektronik harp ve silah sistemleriyle donatılmış, dünyada sadece iki örneği bulunan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesine de başladık. Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi amacıyla projeler başlattık. Yerli savaş uçağımız dâhil, tüm platform ve sistemlerimizde, inşallah kendi motorumuzu kullanacağız. Savunma sanayiimiz sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, geleceğin harp teknolojilerini de şimdiden tasarlıyor ve hazırlıklarını yapıyor. Bize lazım olan, hem siyasi hem ekonomik hem askerî ayakları olan topyekûn bir güçtür. Eğer Türkiye, son dönemde yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı oyunların, üzerinde sergilenen senaryoların üstesinden başarıyla gelebilmişse bunu siyasi, ekonomik ve askerî gücünü aynı anda artırmasına borçludur."

'EKONOMİDEKİ SALDIRILARA RAĞMEN HEDEFTEN KOPMADIK'

Milletin fitnecilere, bozgunculara, cuntacılara, darbecilere, vesayet heveslilerine, asla itibar etmediğini vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun ülkemizi nice badirelerden geçirerek bugünlere getirdik. Siyasette dünyada sesimizi dinleten, masada ağırlığı olan bir ülke hâline geldik. Ekonomide uğradığımız onca saldırıya rağmen, hedeflerimizden kopmadık, yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Askerî olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyor, dengeleri değiştiriyor, hayır duayla anıldığımız bir iklim oluşturuyoruz. Bu manzara karşısında yarınlarımıza çok daha güvenli şekilde bakabiliyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Van'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



KIRIKKALE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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