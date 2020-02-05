AK Parti’nin rekor oyla kazandığı ilçede Erdoğan’a sevgi seli

AK Parti’nin Türkiye genelinde yüzde 85.6 oranla en fazla oranda oy aldığı Kırıkkale’nin Delice ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi selinde bulundu.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreninin ardından Delice ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı vatandaşlar coşku ile karşıladı. Saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar, yol kenarında da Erdoğan'ın konvoyunu selamladı. Erdoğan, belediye binası önünde bekleyen vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Erdoğan ile fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşların dileği de geri çevrilmedi. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Belediye Başkanı Turgut Özdem’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve partililer hazır bulundu.

KIRIKKALE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:16

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.