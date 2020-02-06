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Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

İHA

Kırıkkale'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kırıkkale'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kırıkkale kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve hızı saatte 37 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, sabaha dek etkisini sürdürdü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle belediye dolmuş duraklarındaki bazı iş yerlerinin tabelaları koptu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın etkisi gün boyunca süreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

KIRIKKALE

06 Şubat 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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