Kayınbiraderini ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de tartıştığı kayınbiraderini ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi 340. Sokak'ta tartıştığı kayınbiraderi Z.A.'yı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan T.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sol omzundan ağır yaralanan Z.A., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor.
KIRIKKALE
06 Şubat 2020 Perşembe
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