Atlı polisler heybetiyle dikkat çekiyor

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis atlı birlikleri, asayişin sağlanmasının yanı sıra etkinliklerde de görev alıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis atlı birlikleri, toplumsal olaylarla beraber farklı programlarda da görev almak için her daim hazır bekliyor. Fiziki yapıları heybetli olan atlar, toplumsal olaylarda caydırıcı etkisiyle ön planda tutuluyor. Atın üzerinde yüksekte bulunan personeller, olası bir durumda gelişmeleri rahatlıkla tespit ederek gerekli yönlendirmeleri yapabiliyor. İşitsel ve görsel her türlü nesneye karşı özel olarak eğitilen atlara formlarını korumaları ve kendilerini daha da geliştirmeleri için hazırlanan programları aralıksız uygulanıyor.

Atlı polisler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırıkkale’nin Delice ilçesinde halka hitap ettiği programda da görev aldı. Özel eğitimli personeller tarafından yönetilen atlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Cep telefonlarıyla atların fotoğraflarını çeken vatandaşlardan bazıları yanlarına giderek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konvoy esnasında atlı polisleri selamlamayı ihmal etmedi.

KIRIKKALE 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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