Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli olarak gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Narkotik polisinin fiziki takip neticesinde şüpheli olarak tespit edilen F.Ö.'nün kaldığı ikamet ile iş yerine düzenlediği operasyonda 3 kilogram faturasız tütün, 13 gram esrar, kullanıma hazır 38 makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan F.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutukladı.

Narkotik polisi ekiplerince düzenlenen başka bir uyuşturucu operasyonda da Kaletepe Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli T.P.'nin evinde yapılan aramalarda 2.2 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan T.P., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutukladı.

KIRIKKALE 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:18

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.