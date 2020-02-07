Virüs yüzünden yürüyemeyen küçük Esin'e Kırıkkale Valiliği sahip çıktı Minik Esin’in hayalleri gerçek olacak

Kırıkkale’de bir yıl önce ’Enterovirüs D68’ virüsünden felç kalması sonucu yürüme yetisini kaybeden 5 yaşındaki Esin Elaldı'nın tedavilerinin yapılması için Kırıkkale Valiliği harekete geçti.

Kırıkkale’de yaşayan Behiye ve Ömer Elaldı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Esin Elaldı, yaklaşık bir yıl önce yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye götürüldü. Hastalıktan sonra aniden yürüme yetisini kaybeden küçük Esin'in Ankara'daki tedavisinde 'Enterovirüs D68' virüsü tespit edildi. Çaresiz aile, maddi imkansızlıklar yüzünden kızlarının tedavisini tamamlayamadı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Kırıkkale Valiliği küçük kızın sağlığına kavuşması için harekete geçti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile sağlık personeli küçük kızı Fabrikalar Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Burada hastalığı hakkında bilgi edinen ilgili sağlık memurları, küçük Esin'in hastaneye götürüp tedavi sürecini başlattı.

İngiltere’de satılan ve 35 bin lira değerinde olduğu iddia edilen “hardwalker” adındaki yürütecin de doktorların tedavisi sonrasında küçük Esin'in kullanabileceğine karar verecek.



"Tedavi süreci başladı"

Kırıkkale Valiliğinin kızının hastalığıyla ilgilendiğini ifade eden anne Behiye Elaldı, tedavi sürecinin başladığını söyledi. Elaldı, "Bir gece de olan bir hastalık virüsün adı ’Enterovirüs D68’ bir sene oldu geçireli. Daha sonra fiziki olarak bu duruma geldik biz. Basında çıkan haberlerden dolayı Kırıkkale Valiliği devreye girdi. İl Sağlık Müdürü evimizi ziyaret etti. Esin'in tedavileri için. Araçlarıyla bizi aldılar beraber hastaneye gittik. Hastanede Esin'in bütün muayeneleri yapıldı. Pazartesi günü üniversite hastanesine gideceğiz. Orada tedavileri devam edecek. Tedavi sürecimiz başladı. Buradan Kırıkkale Valimize, İl Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizim sesimizi duydukları için. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilenip bizlere sahip çıktıkları için onlara minnettarız" şeklinde konuştu.

KIRIKKALE 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:17

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