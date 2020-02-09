Kırıkkale'de kadın çiftçiler eğitiliyor

Kırıkkale'de kadın çiftçilere yönelik başlatılan eğitim toplantılarında Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Bakım ve Beslenmesi, Baklagil Tüketiminin önemi ve Tüketiminin Artırılması konuları hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlü tarafından başlatılan, kadın çiftçilere yönelik eğitim toplantıları Yahşihan ilçesinde devam etti. Hisarköy’de S.S. Hisar köyü Kalkınma Kooperatifi üyesi kadın çiftçilerle Kooperatifçilik, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Bakım ve Beslenmesi, Baklagil Tüketiminin önemi ve Tüketiminin Artırılması konularında eğitim toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrasında bir değerlendirme yapan İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Çiftçilerimiz ile sürekli iletişim içerisinde olmanın önemine inanıyoruz ve bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi çiftçi toplantılarımıza devam ediyoruz. Bu toplantılarımız ile hem çiftçilerimize bilgi sunuyoruz hem de ilimiz tarımının geliştirilebilir yönlerini tespit ederek bu doğrultuda yürüttüğümüz projelerimizi geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın içerisinde en önemli hedeflerimizden biri de kadınlarımızı üretime katmak, kadın çiftçilerimizin gelirine katkı sunmaktır. Çalışmalarımız aynı anlayış içerisinde aralıksız devam edecek" dedi.

KIRIKKALE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:15

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