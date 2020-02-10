Kırıkkale'de buzlanmaya karşı solisyon ve tuz

Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde buzlanmanın önüne geçmek için yollara tuz ve solüsyon dökümü gerçekleştiriyor.



Kırıkkale'de yağan kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini alan Kırıkkale Belediyesi, tuz serpme ve solüsyon dökme araçları ile yolları araç ve yaya trafiğine hazır hale getiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemize bağlı Fen İşleri ekipleri başta şehir merkezi olmak üzere yoğun buzlanmanın yaşandığı ana arterlerde tuzlama ve 40 dereceye kadar buzlanmayı önleyen solisyon çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

KIRIKKALE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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