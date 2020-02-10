Kırıkkale'de buzlanma ve don etkili oluyor

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KIRIKKALE'de, akşam saatlerindeki kar yağışının ardından kent genelinde buzlanma ve don meydana geldi.

43 ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma ve don meydana geldi. Akşam saatlerinde yağan kar, ulaşımı olumsuz etkilerken, gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, buzlanma nedeniyle denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı.



KIRIKKALE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:22

YATSI 19:41

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