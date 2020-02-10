Kırıkkale'de tütün kaçakçılığı operasyonu

'Babam ve ben'

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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 26 kilogram kıyılmış tütün ve 349 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna karışan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde uygulama yaptı. A.İ.S. idaresindeki araçta ve H.E. isimli şahsın elinde bulunan siyah poşette yapılan aramalarda 26 kilogram açık kıyılmış tütün ve 349 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Emniyete götürülen 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

KIRIKKALE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:22

YATSI 19:41

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