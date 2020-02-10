Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

'Babam ve ben'

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SURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın (25), memleketi Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Kırıkkale'nin Balışehy ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan Sultan - Bünyamin Özcan çiftine çocuklarının şehadet haberi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi. Üç çocuklarından birini kaybeden Özcan çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'de olduğu kaydedildi.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.



KIRIKKALE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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