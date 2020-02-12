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Ticari araç bariyerlere çarpıp yan yattı: 3 yaralı

İHA

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın takla atarak yan yatması sonucu yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ticari araç bariyerlere çarpıp yan yattı: 3 yaralı

Kırıkkale’de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın takla atarak yan yatması sonucu yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, KırıkkaleAnkara kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 06 DL 7887 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp yan yattı. Yan devrilen aracın içindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılara ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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