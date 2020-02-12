Asansörde kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı Bir saat asansörde kalan kadın için seferber oldular Asansörde kalan 70 yaşındaki yaşlı kadın itfaiye ekiplerince çıkartıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir apartmanın asansöründe 1 saat boyunca mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi Atatürk Sokak'taki 5 katlı apartmanda ikamet eden Zeliha Karakaya (70) alışveriş yapmak için dışarı çıkmak istedi. Asansöre bindiği esnada asansörün arıza yapması nedeniyle 3. katta kalan Karakaya, durumu 112 acil servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmayla asansörün kapısını açmayı başardı. Dışarı çıkartılan 70 yaşındaki yaşlı kadın 112 acil servis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.