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Sulu Mağara’nın barındırdığı hava, ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor Paleozoik dönemine ait Sulu Mağara ...

İHA

Kırıkkale'de 285 metre uzunluğa sahip, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşan Sulu Mağara'nın içinde barındırdığı hava insan üzerinde 'ağrı kesici' etkisi taşıyor.

Sulu Mağara’nın barındırdığı hava, ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor Paleozoik dönemine ait Sulu Mağara sağlık turizmine aday

Kırıkkale’de 285 metre uzunluğa sahip, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşan Sulu Mağara’nın içinde barındırdığı hava insan üzerinde ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor.
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ekici tarafından 2019 yılında yapılan araştırmada Sulu Mağara’dan laboratuvar örnekleri alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda mağara, insan sağlığına olumlu yönde etki ettiği, negatif zengin iyonlar sayesinde insanların solunumu daha kolay gerçekleşeceği, söz konusu negatif iyonların doğal yaşantı sırasında yüklendiği pozitif iyonları atmayı sağladığı, mevcut havayı solumanın ’ağrı kesici’ olarak sağlık açısından etkili olduğu hazırlanan raporla kanıtlandı.
Sulu Mağara, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 84 nem oranıyla da ilgi çekiyor.

Paleozoik dönemine ait
Kırıkkale merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi Arzu Bayırı mevkisinde yer alan Sulu Mağara, Kırıkkale Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilmişti. 285 metre uzunluğa sahip, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşan mağaranın en derin noktası 25 metre olup, tavan yüksekliğinin 1 ile 4 metre arasında olduğu değerlendiriliyor. 3 kattan oluşan yapay galeriler, 14, 15, 25 metrelerde yer alıyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara, çeşitli doğal ve yapay şekillere de sahip. Karpuz Bayırı tepesinin güneyine bakan üst yamacında bulunan mağara, yatay olarak gelişmiş yarı doğalyarı yapay, düden konumlu fosil bir mağara ve Paleozoik dönemine ait.

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