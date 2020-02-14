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14 Şubat’ta evlenen engelli çiftin 8 yıllık engelsiz yaşama azmi

İHA

Nevşehir'de ilk görüşte aşık olan ve 8 yıl önce 14 Şubat'ta hayatlarını birleştiren yürüme engelli Adem ve Hatice Koç çifti birbirlerine destek olup, hayata tutunuyor.

14 Şubat’ta evlenen engelli çiftin 8 yıllık engelsiz yaşama azmi

Nevşehir’de ilk görüşte aşık olan ve 8 yıl önce 14 Şubat'ta hayatlarını birleştiren yürüme engelli Adem ve Hatice Koç çifti birbirlerine destek olup, hayata tutunuyor.
Nevşehir’de bir bakım merkezinde tanışan yürüme engelli Adem (40) ve Hatice Koç (46) çifti ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Çift, 14 Şubat 2012 yılında evlendikten sonra Kırıkkale’ye yerleşti. Her ikisi de doğuştan engelli. Seyyar satıcılık yapan Adem Koç, günün ilk ışığıyla akülü tekerlekli sandalyede caddelerde dolaşıp hırdavat ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Engelli çiftin yaşam mücadelesi herkese örnek oluyor.

"14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendik"
Eşi ile Nevşehir'deki bakım merkezinde tanıştığını anlatan Adem Koç, "Eşim ile tanışma olayım bir bakım merkezinde hasta olarak kalırken eşimin Manisa’dan gelmesi benimde Kırıkkale’den Nevşehir’e gitmemden sonra tanışınca aramızda bir bağ oluştu. Biz bu bağı evlilik yoluyla birleştirip mutlu bir hayat sürmek için 14 Şubat 2012 Sevgililer Günü münasebetiyle o tarihte evlendik” dedi.

"Bizler hayata tutunabilen ve hayatı çok güzel yaşayan insanlarız"
Koç, “Ben dışarıda işlerimi hallederken eşim de evde ev işleriyle uğraşıyor. Bana yemek hazırlamakla ve bazen de parkta da gezerek vakit geçiriyoruz. Kırıkkalemizde de engelliler için güzellikler oluşuyor. Türkiye Sakatlar Derneği İl Temsilciliğini de kurdum. Bu anlamda da biz gönüllerimizi birleştirirken diğer engellilerimiz içinde çok güzel çalışmalarımız oluyor. Bizler hayata tutunabilen ve hayatı çok güzel yaşayan insanlarız. Hayatımızı da renk katan insanlara da her zaman teşekkür ve minnet borçluyuz” diye konuştu.

"Yaşantımda zorlanmıyorum"
Evlendikten sonra Kırıkkale’ye yerleştiklerini ifade eden Hatice Koç ise “Nevşehir’den geldim orada bakım merkezinde kaldım. Ondan sonra evlendik 14 Şubat bizim evlilik yıl dönümümüz oldu. Bakım merkezinden eve çıktık. Şu anda iyi kötü idare ediyoruz kendi kendimize. Yaşantımda zorlanmıyorum. Allah'a şükür Allah insanın rızkını veriyor. Temizlik ve yemek yapıyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Şimdilik mutluyuz Allah’a çok şükür” şeklinde konuştu.

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