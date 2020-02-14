Hayatlarını birleştirmek için Sevgililer Günü'nü tercih ettiler 14 çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı Sevgililer Günü'nde çifte mutluluk

Kırıkkale'de 14 çift hayatlarının en mutlu anı için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Kırıkkale Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törende, nikah tarihlerini 14 Şubat olarak seçen 14 çift dünya evine girdi. 14 Şubat Sevgililer Günü için tarih alan iki çiftin nikahı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından kıyıldı. Nikahın ardından çiftlere evlilik cüzdanlarını veren Başkan hediye olarak altın taktı.

14 Şubat Sevgililer Günü olması dolayısıyla yoğun bir nikah talebinin olduğunu belirten Saygılı, "Bu nikah talebinin içerisinde bizim de katkımız olsun özellikle onlara mutluluklar dileyelim diye bir araya geldik. İnşallah kısmetli başladılar. Bundan sonraki hayatları da hep böyle kısmetli bir şekilde devam eder. Onlara benim tavsiyem annelerini babalarını başlarının üzerinde taşısınlar. İnşallah hayırlı evlatları olur. Kendileri için aileleri için vatanımız milletimiz için inşallah hayırlı evlatlar yetiştirirler. Mutlu huzurlu ve düzenli bir yuvaları olsun temenni ediyorum" dedi.

Kırıkkale'ye evlenmek için geldiklerini ifade eden Şerifenur Demir, çok mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür eden Mikail Demir ise "Çok mutluyuz sağ olsun başkanımız geldi nikahımızı kıydı. Allah herkese nasip etsin. Bir ömür boyu inşallah mutlu olmayı nasip eder. Başkanımdan da Allah razı olsun. Bugünümüzde yanımızda bulundu" şeklinde konuştu.

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