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2 ay önce kedi-köpek maması üretim tesisi kurdu, 5 ülkeden teklif aldı İlk ihracatını Bulgaristan'a ...

İHA

Kırıkkale’de yılda 8 milyon kutudan fazla üretim kapasitesine sahip kediköpek maması üretim tesisi kuran genç girişimci Sibel Doğan, konserve mamalarını 5 ülkeye ihraç edecek.
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan girişimci Sibel Doğan, 2 ay önce KOSGEB desteğiyle kediköpek maması üretim tesisi kurdu. Kısa süre içinde ticari başarıyı yakalayan genç girişimci, konserve mamalarını Ankara, Antalya Adana, İstanbul ve İzmir'deki bayilerine toptan olarak gönderiyor. Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta içinde Bulgaristan'a 30 bin konserve mama ihraç edeceğini, Amerika, Almanya, Kıbrıs ve Arap ülkelerinden de teklif aldığını söyledi.

"Yurt dışı ithalatını önlemek amaçlı yerli üretim yapıyoruz"
Doğan, “Kediköpek konserve mama üretici firmasıyız. Evcil hayvanlarımıza, kedilerimize ve köpeklerimize mama yapıyoruz. Yurt dışı ithalatını önlemek amaçlı yerli üretim yapıyoruz. Kendimiz yurt dışına ihracat etmeye çalışıyoruz. Türkiye’de İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, İzmir bu bölgelerde çok fazla hayvansever dostlarımız var. En çok bu bölgelerde satışımız oluyor” dedi.

"Avrupa ülkeleri bizden ürün talep ediyor"
Yurt dışına ihracatlarının başladığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:
“Bu hafta Bulgaristan'a ihracat yapıyoruz. Ayın 21’inde de fuarımız var, ürünlerimizle katılacağız. Arkasından da Almanya, Kıbrıs, Arap ülkeleri daha çok ağırlıklı olmak üzere Amerika’daki müşterilerle diyalog aşamasındayız. Daha çok Avrupa ülkeleri bizden ürün talep ediyor. Anlaşmalarımız yapılmak üzere. Yapıldıktan sonra ihracatımız başlayacak. Şuanda Bulgaristan'a bir konteyner mal gönderiyoruz. O konteyner da 40 palet mal alıyor. 30 binden fazla nereden baksanız 300 bin liralık sadece bir konteynerda mal satmış oluyoruz.”

"Yıllık 8 milyona yakın üretim kapasitemiz var"
Doğan, “Üretim kapasitemiz günlük 15 bin. Yıllık 8 milyona yakın üretim kapasitemiz var. 3 milyon tonda hayvansal yan ürünler kullanıyoruz. Et ve et suyundan oluşuyor zaten. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Sadece etin kendi suyuyla ve etin kendi parçalarıyla yapılıyor. Toplam da 15 çeşit mamamız var. Halen ArGe çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitleri çoğaltmaya çalışıyoruz” dedi.

"Makinelerimiz yerli üretim"
Tesisteki makinelerin yerli üretim olduğunu belirten Doğan, “Manisa, Bursa ve İstanbul’dan yaptırdık. Kendimiz yerli üretim yaptığımız için Türk halkını kollamayı tercih ettik. Yerli üretim hepsi yurt dışından hiçbir şekilde makine almadık. Kendi çabamızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Sadece KOSGEB’den destek aldığını dile getiren Doğan, ilk etapta 15 kişiye iş istihdamı sağladığını ve tesisini büyütüp sayıyı 30’a çıkaracağını sözlerine ekledi.

"Tarıma dayalı sanayi de gelişmeye başladı"
Kırıkkale'deki mama üretim tesislerini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da, “Kırıkkale savunma sanayii ile anılan bir il, biz bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca tarımsal sanayii ile de anılması bizi gururlandırır. Tarıma dayalı sanayi de gelişmeye başladı. En son ilimizde yapılan mama üretimi ile ilgili yatırımlar son derece güzel. Hem ülke genelinde hem de yurt dışına ihracat yapıyorlar. Hem ülkemizin ekonomisine katkı sunmaları, hem istihdam sağlamaları noktasında son derece mutluluk verici, son derece bizi memnun ediyor. Bizde bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığı olarak, tarım teşkilatı olarak desteklerimizi sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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