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Kırıkkale'nin gönüllü genç 'zabıta ve itfaiyeleri' Yahşihan Belediyesi gönüllü itfaiyeci ve ...

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi "Genç Gönüllü İtfaiyeci ve Zabıta" projesi kapsamında her ay 20 öğrenciye bu meslekler hakkında bilgiler veriyor.

Kırıkkale'nin gönüllü genç 'zabıta ve itfaiyeleri' Yahşihan Belediyesi gönüllü itfaiyeci ve zabıtalar yetiştiriyor Denetim ve tatbikatlar bu sefer çocuklardan Yaşları 8 ile 15 arasında değişen gönüllüler meslekleri öğreniyor

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi “Genç Gönüllü İtfaiyeci ve Zabıta” projesi kapsamında her ay 20 öğrenciye bu meslekler hakkında bilgiler veriyor.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz öncülüğünde farkındalık oluşturmak amacıyla 815 yaş arası çocuklar için “Genç Gönüllü İtfaiyeci ve Zabıta” projesi başlatıldı. Gönüllü olarak belediyeye müracaat eden 10 itfaiyeci ve 10 zabıta görevlisi çocuk, hafta sonları 5 saat süre ile hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor. İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü görevlilerince çocuklar, yangın ve deprem sırasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi alırken yangın söndürme tatbikatları da yapıyor. İtfaiyeciler ayrıca yangın ve deprem sırasında ilk yapılması gereken müdahaleleri de öğreniyor. Zabıta çocuklar ise aldıkları teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da çarşıpazar esnafını gezip, görevlilerle birlikte iş yerlerini denetliyor. Trafikte de taşımalı servis araçların da kullanılan evrakları uygulamalı olarak öğrenip araçları ve sürücülerin kullanması gereken evrakları denetliyor.
Başkan Türkyılmaz, bir aylık kursun sonunda sınava tabi tutulan çocuklara sertifikalarının yanı sıra çeyrek altın da takdim etti. Bir yıl devam edecek kurslarda 240 çocuğa eğitim verilmesi planlanıyor. Proje kapsamında her ay 10 itfaiyeci ve 10 zabıta çocuklara eğitim vereceklerini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçedeki çocukların yangın, deprem, doğal afet bilgilere sahip olması için itfaiye ve zabıta müdürlüğünce proje başlattıklarını söyledi.

"Unutamayacakları ömürleri boyunca bir belgeleri olacak"
Kurs sonunda itfaiye ve zabıta hakkında eğitim alan çocuklara sertifika vereceklerini belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:
“2020 ayı itibariyle Yahşihan itfaiyesinin yeni yere taşıdıktan sonra baktık ki çocuklar itfaiye yangın deprem bilgileri yoktu sağ olsun itfaiye müdürlüğümüzle proje yaptık. Projemiz bir yıl sürecek her ay 10 tane çocuğumuzu burada eğiteceğiz. Diploma vereceğiz eğitim sonunda sınava sokup arkadaşları mezun edeceğiz. İtfaiye mezunu olacaklar. Hem ellerinde bir sertifikaları hem de unutamayacakları ömürleri boyunca bir belgeleri olacak. Hem de burada farkındalığı geliştirmiş oluyoruz. Sevgili gençler büyüdükleri zaman itfaiye nedir yangın nedir deprem nedir biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesinde çocuklarımız ve büyüklerimiz depremle alakalı çok büyük bir bilgimiz yok. O yüzden biz ilk eğitimi çocuklarla başlattık.”

"Zabıtanın toplumdaki yerini ne yaptıklarını göstereceğiz"
Bir yıl sürecek kursta 120 tane çocuğa zabıtanın görevleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğini kaydeden Türkyılmaz, “Zabıtanın ne demek olduğunu zabıta ne iş yapar onları öğrenecekler. Trafikte zabıta, denetimde zabıta, onları göstereceğiz gençlere. Zabıtanın toplumdaki yerini ne yaptıklarını göstereceğiz. Kantinde yedikleri simidin ellerine aldıkları simidin nerede nasıl üretildiğini görecekler. 4 hafta sonra imtihana girecekler imtihan sonunda karne alacaklar. Karneden sonra da belediyemiz olarak küçük bir hediye vereceğiz” şeklinde konuştu.
Çocuklara toplumsal farkındalık sağlamak ilk yardım, yangın ve kurtarma konularıyla ilgili daha bilinçli bir hale getirildiğini anlatan İtfaiye Müdürü Abdullah Oğan, Eğitimlerimiz yaklaşık bir ay süre ile sade hafta sonları Pazar günleri 5 saat uygulamalı ve teorik olarak planlanmaktadır.
Projenin amacından bahseden Zabıta Müdürü Mehmet Hüyüktepe, “İlçemizin sorunlarıyla ilgili olan çözümü hakkında çocuklarımızı bilinçlendirerek meslek seçimi hakkında yardımcı olmaktır. Projenin sonun gençlerimize bir sınav yapılacak sınav sonucunda başarılı olanlara belediye başkanımız tarafından bir ödülle sertifika verilecektir” şeklinde konuştu.
Gönüllü itfaiyeci Ali Efe Kurtaran, “Genç gönüllü itfaiyecilik kapsamında burada bulunmaktayız. Burada temel itfaiyecilik ile ilgili temel bilgiler alıyor. Yangın ve yanma gibi durumlarda bilinçli hale geliyoruz. Yanma ve yangın bilgisi, doğal afetler, yanma ve yangın sırasında kullanılan ekipmanları öğreniyoruz” dedi.
Başkan Türkyılmaz’ın duyurusuyla gönüllü zabıta müracaatında bulunduğunu ifade eden gönüllü zabıta Hatice Kübra Hüyüktepe, belediyenin içerisinde zabıtanın görevleri denetimde zabıta, trafikte zabıta gibi bazı temel konuları öğrendiğini söyledi.

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