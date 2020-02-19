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15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın ismi, babasının okuduğu okulda yaşatılacak

İHA

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde F16'dan atılan bomba sonucu şehit düşen Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz'ın ismi, babasının okuduğu okulda yaşatılacak.

15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın ismi, babasının okuduğu okulda yaşatılacak

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde F16'dan atılan bomba sonucu şehit düşen Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz’ın ismi, babasının okuduğu okulda yaşatılacak.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 günü başarısız hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz’ın (29) ismi, babası İsmail Yorulmaz’ın 19711972 eğitimöğretim yılında okuduğu Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesine verildi.
Okulda düzenlenen törende konuşan şehit babası İsmail Yorulmaz, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, “15 Temmuz 2016’da ülkemizin istikbali ve istiklali için kast eden vatanımızı ortadan kaldırmaya kast eden FETÖ terör örgütünce 251 vatan evladımız şehit edildi” dedi.

"15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere taşıyacağız"
15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve unutturulmaması gerektiğini ifade eden Yorulmaz, “İşte bunlardan birisi de Kırıkkalemizin, Delicemizin kahraman evladı şehit Hakan Yorulmaz ismi Allah katında yüce makamlara erişti şüphemiz yok. Ancak bu dünyada da bu kahramanımızın ismi yaşayıp gelecekteki nesillerimize 15 Temmuz ruhunu yaşatılması maksadıyla unutulmaması unutturulmaması vesilesiyle bu şirin ilçemizin yaklaşık yarım asırlık okulumuzda aynı zaman da bende bu okulda 19711972 yıllarında okudum. İsminin yaşatılması için okulumuzun ismi değiştirilmiştir” diye konuştu.
Ülke olarak çok değerli topraklar üzerinde yaşandığını belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeryüzünde bu ülkeye kendi ülkesi için bedel ödeyen başka bir milletin olmadığını söyledi.

"Allah’a şükür başımız dik, anlımız açık"
Kırıkkale’nin 249 tane şehidi olduğunu hatırlatan Sezer, şunları kaydetti:
“Bugün hepimizin malumu birçok cephede kardeşlerimiz, askerlerimiz, polisimiz, jandarmamız; bu vatanın, bu milletin, dirliğini, beraberliğini, bekasını devam ettirmek için birçok cephede mücadele ediyor. Allah’a şükür başımız dik, anlımız açık. Çünkü doğru bildiğimiz hak bildiğimiz yolda yürümeye devam ediyoruz. Ben buraya geleli 15 ay oldu 8 tane şehidimiz Kırıkkale’ye geldi. 249 tane Kırıkkale’de şehit kardeşimiz var. Onların isimlerini nereye versek az gelir.”

"Şehitlerimizi peygamberimizin ocağına gönderiyoruz"
Vali Sezer, “Onları biz kalbimizde sonsuza kadar yaşatacağız. Arkalarından bıraktıkları emaneti de her bir araya geldiğimizde, bir araya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi de o. Geri de bıraktıkları emanetleri de sonsuza kadar korumak üzere birbirimizle ahitleşiyoruz. İnşallah bu memleket İslam’ın son kalesidir dediğimiz coğrafya sonsuza kadar devam edecektir. Şehitlerimiz olacak, şehitlerimizi peygamberimizin ocağına gönderiyoruz. Peygamberlikten sonraki en yüksek makamda şerefleniyorlar. Allah onlardan razı olsun” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından okul binası girişinde fotoğraflarının olduğu Şehit Hakan Yorulmaz köşesinin açılış kurdelesi kesildi. Tüm şehitler için Kur'anı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.
Törene, Özel Hareket Başkanı Selami Türker, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Delice Kaymakamı Saliha Karakaş, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, şehit yakınları, Özel Hareket Polisler, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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