Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

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Kırıkkale'de otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan jandarma uzman çavuş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, KırıkkaleÇorum karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 27 ADA 075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü H.B'nin Çorum'da görevli jandarma uzman çavuş olduğu öğrenildi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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