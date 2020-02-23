Kırıkkale'de 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

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KIRIKKALE'de jandarma tarafından durdurulan nakliye firmasına ait kamyonette 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan'da gerçekleştikleri yol kontrolünde, Adıyaman'dan Ankara yönüne giden T.S. idaresindeki nakliye firmasına ait kamyoneti durdurdu. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, kamyonetin kasasında 3 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



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