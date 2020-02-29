5 yaşındaki Mustafa şehitler için asker selamı verip, İstiklal Marşı okudu Futbolcular, şehit askerler için Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu

Kırıkkaleli 5 yaşındaki Mustafa, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için Türk bayrağı önünde futbolcu ağabeyleri ile birlikte asker selamı verip, İstiklal Marşı okudu.

Kırıkkale merkez Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan Hacılar U17 yaş grubu futbolcuları, İdlib'de rejim güçlerince yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerler için Türk bayrağı açtı. O sırada yoldan geçen 5 yaşındaki Mustafa Mert isimli bir çocuk ise Türk bayrağının önünde durup asker selamı verdi. Daha sonra futbolcu ağabeyleri ile birlikte İstiklal Marşı okudu.



"Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun"

İdlip’de şehit düşen Mehmetçikleri andıklarını ve İstiklal Marşı okuduklarını ifade eden Muhammed Ali Yağız (17), "Bizlerin bu ülke için refah düzeyde yaşamamız için bizler için canlarını veren Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun diyoruz. Bizler için bu ülkenin refahı için orada kahramanca şehit düştüler. Söylenecek çok söz var ama kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. Çünkü bizler için orada canlarını verdiler. Ne zorluklarla ne mücadelelerle bizler için canlarını verdiler. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına burada baş sağılığı diliyorum" şeklinde konuştu.

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