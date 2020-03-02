Kırıkkale’de ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’te rejim güçlerine yönelik düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale’deki camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce kent genelindeki 356 camide Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sosyal medya hesabından, İdlib’e düzenlenen ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi’nin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazında camilerde bir araya geldi.

Kırıkkale Nur Camii’nde İdlib’teki Mehmetçik için vatandaşlar ellerini semaya kaldırdı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dualar edildi.

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