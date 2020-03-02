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Kırıkkale'de kumar oynayanlara 21 bin lira ceza Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu

İHA

Kırıkkale'de bir kafeye düzenlenen kumar operasyonunda 17 şahsa toplamda 20 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geç saatlerde Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi üzerinde bulunan bir kafe içerisinde kumar oynandığı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında kafe içerisinde tombala makinesi ve topları, 125 tombala kâğıtları ve 3 bin 200'e yakın tombala pulları ele geçirildi. Ayrıca kumar oynayan 17 şahsa da toplamda 20 bin 825 TL idari para cezası uygulanırken iş yeri sahibi E.C.Ö.'nün yanı sıra B.Y., C.A., D.Ö. isimli şahıslara da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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