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Kırıkkaleli STK’lardan ’Bahar Kalkanı Harekatı’na destek Sivil toplum kuruluşları TSK'ya destek için tek yumruk oldu

İHA

İdlib'de rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından Kırıkkale'deki sivil toplum kuruluşları tek yumruk oldu. STK'lar adına açıklama yapan İl Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Ahmet Varlı, İdlib'deki alçak saldırı şiddetle ve nefretle kınarken, 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ve TSK'ya tam destek mesajları iletti.

Kırıkkaleli STK’lardan ’Bahar Kalkanı Harekatı’na destek Sivil toplum kuruluşları TSK'ya destek için tek yumruk oldu

İdlib’de rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından Kırıkkale’deki sivil toplum kuruluşları tek yumruk oldu. STK’lar adına açıklama yapan İl Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Ahmet Varlı, İdlib’deki alçak saldırı şiddetle ve nefretle kınarken, ’Bahar Kalkanı Harekatı’na ve TSK’ya tam destek mesajları iletti.
Kırıkkale’deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye Rejimi unsurlarının İdlib’de askerlerin şehit edildiği hava saldırısı sonrası başlatılan ’Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi. STK’lar adına açıklama yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, "Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtı'yla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. ’Bahar Kalkanı Harekatı’ ile de bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz" dedi.

"Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin"
Sivil toplum kuruluşları olarak İdlib’deki saldırıya ortak tepki gösterdiklerini belirten Varlı şunları kaydetti:
"Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

"Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor"
Varlı, "Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz"
Vatan söz konusu olduğunda ayrılıkların bir kenara bırakıldığını aktaran Varlı, "Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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