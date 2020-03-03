

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de geçen yıl el ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı şekilde toprağa gömülü bulunan Irak uyruklu kişinin ölümüyle ilgili 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık savunmalarının ardından Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, Z.A.H.Ş'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 27 Nisan'a erteledi.

Olay, geçen yıl 10 Temmuz'da, Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'nde gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Evin bahçesinde, el ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı şekilde toprağa gömülü Irak uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, Ankara'da saklandıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yargılanması, Kırıkkale'de başladı. Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'kasten öldürme' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Z.A.H.Ş., A.H.Ş., A.E.M., A.İ.S.F., R.İ.Y. ve avukatları katıldı. Davanın firari sanığı I.C.M.'nin ise aranmasına devam ediliyor.

'BATTANİYE İLE CESEDİ ÇUKURA GÖTÜRDÜK'

A.İ.S.F. yaptığı savunmasında, DEAŞ'lılara sadece ücretli olarak motorlu taşıt ve çeşitli ateşli silahların tamirini yaptığını ifade ederek, "I.C.M. son yıllarda DEAŞ'a katıldı, daha sonra bıraktı. 2018 yılında Türkiye'ye geldim. Kendisini daha öncesinde de tanırdım. Irak'ta arkadaşım olurdu. I.C.M. beni arayınca Kırıkkale'de olduğunu öğrendim, bir defa evine gittim. I.C.M.'de tabanca vardı. Hem bana hem de arkadaşıma tabanca çekti. Bizi tehdit etti. Battaniye ile cesedi çukura götürdük. Maktulü tanımıyorum. Kimi neden öldürdüğünü bilmiyorum. Bizi tehdit etti 'sizi ve çocuklarınızı öldürürüm' dedi. Ben ise bütün olanları polise giderek anlattım" dedi.

'ÇUKURUN NE ZAMAN KAZILDIĞINI BİLMİYORUM'

I.C.M.'nin iki arkadaşıyla birlikte evde dışarı çıkmalarını istediğini belirten R.İ.Y. ise "I.C.M. bizi içeri çağırdığında şahıs ölmüş yerde hareketsiz bir sekilde yatıyordu. I.C.M. daha sonra silahını bize doğrulttu. Yardım etmemizi istedi. Yardım etmezseniz 'çocuklarınızı öldürürüm' dedi. Biz de korkumuzdan dolayı battaniyeye koyup pencereden arka bahçeye çıkardık. Bahçede kazılan çukurun ne zaman kazıldığını bilmiyorum. Ben daha sonra gittim. Kimin ve nasıl öldürüldüğünü görmedim" diye konuştu.

Sanık savunmalarının ardından Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, Z.A.H.Ş'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 27 Nisan'a erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ

2020-03-02 22:47:06



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