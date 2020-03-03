Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet üretilecek

İHA

Kırıkkale'de coğrafi işaretli Delice beyazı olarak bilinen üzümün fidanından bu yıl 150 bin adet üretim yapılması planlanıyor.

Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet üretilecek

Kırıkkale'de coğrafi işaretli Delice beyazı olarak bilinen üzümün fidanından bu yıl 150 bin adet üretim yapılması planlanıyor.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Delice ilçesinde kurulan Asma Fidan Üretim Tesisinde bu yıl 150 bin adet fidan üretimi yapılacağı bildirildi. Kaymakam Saliha Karataş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, tesiste incelemelerde bulundu.
2018 yılında İl Tarım ve Orman Bakanlığınca temin edilen 85 bin liralık bütçe ile Delice Belediyesi'nin Üzüm Üreticileri Birliğine tahsis ettiği 2 dekarlık arazi üzerine kurulan Asma Fidan Üretim Tesisinde çiftçilerin ihtiyaç duyacağı üzüm fidanlarından temin edileceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Bu projemizde Kırıkkale Üniversitesi ve Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içerisinde çalışarak ilimiz çiftçisine önemli bir hizmet sunduk. Bu yıl için 150 bin adet standart fidan üretimi yapacağız. Tesis üretime devam ediyor. İlimizde çeşit ıslahı ve verim artışına yönelik çalışmalarımız da artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalle konakları semt sakinlerinin yeni adresi olacak
YEREL HABERLER Mahalle konakları semt sakinlerinin yeni adresi ...
Kırıkkale’de ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek konvoyu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek ...
Kırıkkale'de Irak uyruklu 1 kişinin ölü bulunması ilişkin davada 1 tahliye
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Irak uyruklu 1 kişinin ölü bulunması ...
Vahşi cinayetin DEAŞ’lı şüphelilerinin yargılanmasına başlandı Kırıkkale'de öldürülen şahsı battaniyeye sarıp evin bahçesine gömdüler Sanığın anlattıkları kan dondurdu "Mutfağın penceresinden dışarı çıkarttı, çukura gömdü"
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin DEAŞ’lı şüphelilerinin yargılanmasına ...
Kırıkkale'de park ve yeşil alanlarda yaz bakımı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de park ve yeşil alanlarda yaz bakımı
Kırıkkaleli STK’lardan ’Bahar Kalkanı Harekatı’na destek Sivil toplum kuruluşları TSK'ya destek için tek yumruk oldu
YEREL HABERLER Kırıkkaleli STK’lardan ’Bahar Kalkanı Harekatı’na ...
Kırıkkale'de kumar oynayanlara 21 bin lira ceza Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kumar oynayanlara 21 bin lira ...
Kırıkkale’de ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih Suresi okundu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için Fetih ...
Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de bayrağını alan meydana koştu
Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i çocuk, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i çocuk, ...
(Görüntülü) Kırıkkale'de İdlib şehitleri için konvoy - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de İdlib şehitleri için konvoy ...
(Görüntülü) Kırıkkale'de İdlib şehitleri için konvoy
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de İdlib şehitleri için konvoy

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X