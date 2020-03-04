İnternet kullanıcılarına önemli uyarı: 'Dolandırıcılara dikkat'

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde vatandaşlarımızın internet üzerinden yapılan alışverişlerde bazı şahıslar tarafından güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık olaylarının olduğu ve kaparo alınarak vatandaşlarımızın mağdur edildiği öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın alışverişlerinde güvenli yöntemleri kullanmaları, satın alınacak mal/malzeme görülmeden, satıcıyla birebir temas kurmadan alışverişleri tercih etmemeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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